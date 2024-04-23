بري عن زيارته للخارج: إذا ما تبدّت أمامي حلول رئاسية جدية أذهب لأي مكان حتى سيرًا على الأقدام

أكّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، أنّ "كلّ الجهود يجب أن تنصبّ لإتمام الاستحقاق الرّئاسي في أقرب وقت ممكن"، وشدّد تعليقًا عن كلام البعض عن مساعٍ جدّيّة للحسم الرّئاسي في مهلة أقصاها شهر أيّار المقبل، على أنّ "المطلوب انتخاب رئيس الجمهوريّة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد".

وعمّا إذا كانت زيارته إلى الخارج من شأنها أن تؤسّس لحلّ يُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، أشار في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "في هذه الحالة، وإذا ما تبدّت أمامي جهود وحلول جدّيّة ونتائج إيجابيّة، أذهب إلى أيّ مكان، حتّى سيرًا على الأقدام".