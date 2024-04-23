أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "كلّ الجهود يجب أن تنصبّ لإتمام الاستحقاق الرّئاسي في أقرب وقت ممكن"، وشدّد تعليقًا عن كلام البعض عن مساعٍ جدّيّة للحسم الرّئاسي في مهلة أقصاها شهر أيّار المقبل، على أنّ "المطلوب انتخاب رئيس الجمهوريّة أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد".
وعمّا إذا كانت زيارته إلى الخارج من شأنها أن تؤسّس لحلّ يُفضي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، أشار في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "في هذه الحالة، وإذا ما تبدّت أمامي جهود وحلول جدّيّة ونتائج إيجابيّة، أذهب إلى أيّ مكان، حتّى سيرًا على الأقدام".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن زيارته للخارج: إذا ما تبدّت أمامي حلول رئاسية جدية أذهب لأي مكان حتى سيرًا على الأقدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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