مؤسسة مياه البقاع أعلنت انقطاع المياه عن بعض أحياء مدينة زحلة بسبب عطل طارئ

أعلنت مؤسسة مياه البقاع، أنه "نتيجة حصول عطل طارئ في دفاش خزانات حوش الأمراء، يهّمنا إبلاغ المشتركين الكرام عن إنقطاع المياه في بعض المناطق والأحياء في مدينة زحلة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك يشمل خطين رئيسيين وفق التالي:

- الخط الأول: من مستشفى تل شيحا بإتجاه مقام سيدة زحلة والبقاع نزولاً إلى الحي الوطني بأكمله.

- الخط الثاني: منطقة أعالي كسارة وصولاً إلى دار الصداقة نزولاً إلى مفرق ضيعة الأشوريين.

وذكرت المؤسسة، أنه "نتيجة هذه الظروف الاستثنائية تدعو المؤسسة مشتركيها إلى ترشيد إستهلاك المياه في الفترة القادمة، علماً أنها بصدد إصلاح الأعطال المفاجئة بأقرب وقت ممكن".

وأضافت "نشكر تفهمكم ولتفاصيل إضافية من الممكن التواصل مع مركز الشكاوى والإستعلام في المؤسسة على الرقم 1781 خلال أوقات الدوام الرسمي".

كذلك أبلغت المؤسسة مشتركيها في بلدتي الفاكهة والجديدة، أنه "ونتيجة عملية تنظيف وتعقيم خزانات تجميع المياه التي تغذي شبكات مياه الشفّة في المنطقتين (في بلدة الجديدة بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٤ وفي بلدة الفاكهة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤)، فإنه لا بد من ترشيد إستهلاك المياه خلال الأيام السابقة لموعد التنظيف والتي تليها لمدّة يومين إضافيين، وذلك إلى حين إنتهاء عملية تفريغ الخزانات ومن ثم تعقيمها وتنظيفها، وبعدها إعادة تعبئتها لإستئناف عملية إعادة توزيع المياه على المشتركين".