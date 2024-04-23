اعتقال طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة نيويورك خلال احتجاجهم على الإجراءات الإسرائيلية في غزة

إعتقلت شرطة نيويورك، عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعتي ييل في كونيتيكت ونيويورك في مانهات، بعد ساعات من إلغاء جامعة كولومبيا حضور الطلاب لتهدئة التوتر في حرمها الجامعي، بعد أن سمحت إدارة الجامعة للشرطة بإخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة محتجين أوقفوا حركة المرور في حرم جامعة ييل في نيو هيفن بكونيتيكت، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المصنعة للأسلحة العسكرية.

وذكر موقع "ييل ديلي نيوز" الإخباري، الذي يديره طلاب، أن "الشرطة اعتقلت أكثر من 45 محتجا".

بينا تحرك الضباط، في نيويورك، لتفريق حشد جامعة نيويورك بعد وقت قصير من حلول الظلام، حيث تحدى مئات المتظاهرين لساعات تحذيرات الجامعة بأنهم سيواجهون عواقب إذا لم يخلوا الساحة التي تجمعوا فيها. وأظهر مقطع مصور الشرطة وهي تزيل الخيام في مخيم المتظاهرين.

بدوره، أعلن متحدث باسم شرطة نيويورك أن "الاعتقالات تمت بعد أن طلبت الجامعة من الشرطة فرض مخالفات التعدي على ممتلكات الغير، لكن العدد الإجمالي للاعتقالات سيظل مجهولا حتى وقت لاحق".

وأفادت وكالة "رويترز"، أن "جامعة كولومبيا في نيويورك تلغي حضور الطلاب بعد أحداث إخلاء مخيم نصبه طلاب احتجاجا على حرب إسرائيل بغزة".