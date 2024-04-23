"مطارات دبي": جميع مرافقنا وقوتنا العاملة والخدمات اللوجستية عادت للعمل بشكل طبيعي

أعلنت "مطارات دبي"، أنّها نجحت في إعادة العمليّات التّشغيليّة في ​مطار دبي الدولي​ إلى وضعها الطّبيعي، مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة الّتي شهدتها الإمارات، والّتي تُعدّ الأشدّ غزارةً منذ 75 عامًا.

وأكّد الرّئيس التّنفيذي لـ"مطارات دبي"، بول غريفيث، أنّها "تمكّنت من إعادة جدول الرّحلات في مطار دبي الدّولي إلى مساره الطّبيعي بشكل أسرع من الخطّة الزّمنيّة الموضوعة مسبقًا، حيث يعمل المطار حاليًّا بمعدل 1400 رحلة جوّيّة يوميًّا".

وأشار إلى أنّ "مع خلو الطّرق المؤدّية إلى المطار ومحيطه بالكامل من تراكمات المياه، عادت جميع مرافقنا وقوّتنا العاملة والخدمات اللّوجستيّة للعمل بشكل طبيعي مرّة أخرى وبكامل طاقتها"، مبيّنًا "أنّنا واجهنا تحدّيات كبيرة جرّاء هطول الأمطار الغزيرة، حيث تمّ إلغاء 2155 رحلة وتحويل مسار 115 رحلة أخرى، لكن بفضل جهودنا الدّؤوبة وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، تمكنّا من إعادة جدولة الرّحلات، وتعزيز القوى العاملة، وتقديم المساعدة لجميع المسافرين المتضرّرين من إلغاء الرّحلات أو التّأخيرات؛ وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم".

وأشاد غريفيث بـ"روح الفريق الواحد الّتي سادت مجتمع مطار دبي، بما في ذلك موظّفي مطارات دبي المتفانون، والشّركاء من شركات الطّيران والوكالات الحكوميّة وشركاء الخدمات"، لافتًا إلى "أنّنا شهدنا ظروفًا جوّيّةً استثنائيّةً، وقد عمل موظّفونا وشركاؤنا بلا كلل لإبقاء العمليّات جارية قدر الإمكان ومساعدة الضّيوف".

وركّز على أنّ "رفاهيّة الضّيوف ظلّت على رأس أولويّاتنا طوال الفترة، وعلى الرّغم من التّحدّيات الأوّليّة في نقل الإمدادات بسبب إغلاق الطّرق حول مطارَي دبي الدولي ودبي ورلد سنترال، تمكّنت مطارات دبي من توزيع أكثر من 75 ألف عبوة وجبات خفيفة للمسافرين المتضرّرين عبر كلا المطارين".