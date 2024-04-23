6 سيارات لإخماد النار.. حريق هائل في مخازن أغذية وبلاستيك بالخانكة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل، بعدد من مخازن الأغذية والبلاستيك بمنطقة عزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالى باندلاع حريق فى عدد 6 مخازن بعزبة حسيب التابعة لقرية سرياقوس بدائرة مركز الخانكة.

انتقل المقدم مصطفى صابر وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم، والمقدم محمد عليوة رئيس وحدة إطفاء الخانكة، والنقيبان محمد وجيه، ومحمد صابر، معاونى مباحث المركز، على الفور جرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجار السيطرة على الحريق.