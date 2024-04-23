بشرى لأهالي سيناء.. 36 ألف وحدة سكنية و200 فيلا برفح والشيخ زويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه خلال احتفالات تحرير سيناء، سيتم إطلاق 3 مشروعات تنموية جديدة بمثابة 3 مفاجآت سارة وستمثل تحولًا رئيسيًا في التنمية بمحافظة شمال سيناء.

وأشار شوشة، خلال كلمته بمهرجان سيناء أولا، والذي تنظمه جامعة سيناء فرع العريش، بحضور وزير الشباب والرياضة ومشاركة ألف طالب من 10 جامعات، إلى أن المشروع الأول بدء العمل على إنشاء إسكان مدينة رفح الجديدة بعد القضاء على الإرهاب حيث سيتم طرح 36 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى والحصول عليها سيكون الأولوية لأهالي مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد ثم باقي مدن شمال سيناء.

وأضاف شوشة أن المشروع الثاني سيتم إقامة تجمع بدوي لصالح الصيادين، عبارة عن 200 فيلا "كمبوند" متكامل المرافق كتجمع تنموي للصيادين يضاهي أي تجمع فى مصر وسيتم طرحه خلال الفترة القادمة.

وتابع: المشروع الثالث إنشاء مجتمعات تنموية زراعية فى شمال سيناء حيث سيتم طرح "تجمع زراعي سكني" وهي عبارة عن 5 أفدنة ومنزل كامل، حيث وجه رئيس الجمهورية بتوفير دعم بنسبة تصل إلى 70% للسكن والمرافق، داعيا الطلاب إلي اغتنام الفرصة والتقدم للحصول عليها عند طرحها.