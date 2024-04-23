العاهل الأردني وأمير الكويت يؤكدان اعتزازهما بمستوى علاقات البلدين

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة، عقدت في قصر بسمان الزاهر، اليوم /الثلاثاء/، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على أهمية توسيع فرص التعاون الثنائي في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.

وعبر العاهل الأردني عن ترحيبه بزيارة الشيخ مشعل الأولى للأردن بعد توليه منصبه أميرا لدولة الكويت.

من جانبه، هنأ الشيخ مشعل، الملك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتوليه سلطاته الدستورية، مشيدا بالإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة له.

وتناولت المباحثات المستجدات الراهنة، إذ حذر الملك عبدالله الثاني من خطورة التصعيد الأخير، والذي قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار.

وجدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وتوحيد الجهود العربية للتصدي للوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الأشقاء الفلسطينيين، على كامل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن المواقف الحكيمة للكويت، تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

منح الشيخ مشعل الصباح قلادة الحسين بن علي

ومنح الملك عبدالله الثاني، الشيخ مشعل الصباح، قلادة الحسين بن علي، تعميقا وتجسيدا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارته إلى الأردن.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وحضر المباحثات الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة لسموه، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني لدى الكويت سنان المجالي.

كما حضرها من الجانب الكويتي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والوفد المرافق.

وأقام الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، مأدبة عشاء رسمية تكريما لأمير دولة الكويت والوفد المرافق، حضرها كبار المسؤولين.