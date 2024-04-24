السجن 14 شهرًا لـ«سفاح القطط».. قتل 76 في كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - حُكم على رجل كوري جنوبي بالسجن 14 شهرًا لقتله 76 قطة في واحدة من أفظع قضايا العنف ضد الحيوانات في البلاد.

وقالت محكمة تشانغوون في جنوب شرق كوريا الجنوبية إن الرجل، وهو في العشرينات من عمره، أدين بانتهاك قانون حماية الحيوان.

وأدين الرجل بقتل القطط بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023 بسبب كراهية عميقة للحيوان الذي بدأ يؤويه بعد أن خدشت قطط أخرى سيارته.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء في أمر المحكمة أنه أمسك بقطط ضالة وتبنى أخرى من مواقع على الإنترنت قبل أن يخنق بعضها حتى الموت ويقتل البعض الآخر بالمقص.

وقالت المحكمة إنه قتل قطة بدهسها بسيارة، وقضت المحكمة بأن عقوبة السجن لا مفر منها على المتهم لأنه ارتكب بشكل متكرر جرائم "قاسية بشكل لا يوصف" بطريقة متعمدة.

وشددت على أن الحكم لا يزال يعكس حقيقة أن الرجل ليس لديه سجلات جنائية وأنه تاب عن جرائمه، مضيفة أنه تبين أن الحالة الصحية العقلية غير المحددة كانت الدافع وراء جرائمه.

وقال بورامي سيو، مدير مكتب جمعية الرفق بالحيوان الدولية في كوريا الجنوبية: "الحكم يعكس اهتمام المجتمع الكوري المتزايد برفاهية الحيوانات وعدم التسامح مع القسوة ضدها".