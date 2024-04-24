الأحد.. الحجار يستضيف نادية مصطفى ومصطفى قمر في "100 سنة غنا" بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ، تنفيذ عروض المشروع الفني "100 سنة غنا" بالتعاون مع النجم علي الحجار، حيث تقام الليلة الثانية في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل على المسرح الكبير وتستضيف المطربة نادية مصطفى والفنان مصطفى قمر، وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزي.

وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان- أن الحفل يأتي ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقي والغنائي..مشيرة إلى أن حفل الليلة الثانية من إخراج عصام السيد ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويتضمن تقديم مجموعة من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي في شكل غنائي درامي مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبدالواحد إلى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة.

وسوف يشارك في أداء هذه الأعمال الغنائية ، كل من الواعدين الشباب سهيلة بهجت ، سمير عزمي، وشيماء يسري منها نور جديد (عيد الميلاد) ، الشوق الشوق ، حبيبى وعنيا ، يا أعز من عيني، راح توحشيني، كلمني طمني، مال القمر ماله ، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبي، داري العيون ، بلدي أحببتك، دويتو شحات الغرام، ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبي، يامصطفى، فين قلبي، تملي في قلبي، وتسلم لقلبي، إلى جانب 100 سنة غنا التي يفتتح بها الحفل.

وأشارت الأوبرا إلى أن المشروع الفني "100 سنة غنا" يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي، وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ، ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.