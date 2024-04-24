"هلوسة وتشنجات".. أستاذ صيدلة يوضح مخاطر تناول بن القهوة الأخضر لهذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور خالد مصيلحي، عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، إن بن القهوة الأخضر يتكون من حبوب البن التي لم يتم تحميصها، ولهذا فهي تحتوي على تركيزات عالية جداً من مادة "الكلوروجينيك".

وأضاف مصيلحي، خلال نشرة توعوية، أن البن الأخضر، يساعد على سد الشهية ويقلل من الشعور بالجوع ويعمل على حرق الدهون المتراكم في مناطق البطن والفخذين كما أنه يحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على تغذية البشرة، وغيرها من المواد التى تساعد على زيادة مرونة الجلد ويحارب التجاعيد.

وتابع: إلا أنه يجب توخي الحذر عند استخدامه لمحاولة إنقاص الوزن حيث أن تناول كميات كبيرة منه -وخاص عند شراءه من مصادر مجهول - قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية مثل تدمير جدار المعدة وزيادة الشعور بالتوتر وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل نبهات القلب.

وأوضح أنه يجب الحرص عند إضافة جوزة الطيب إلى البن المحوج لأن الإكثار منه قد يؤدي إلى مشكلات في الجهاز التنفسي والشعور بالهلوسة والإحساس بالدوار والتسمم العرضي وظهور التشنجات.