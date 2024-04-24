بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الولايات المتّحدة "ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع"، وذلك بعيد إقرار الكونغرس، بعد طول انتظار، حزمة مساعدات ضخمة لاوكرانيا.

واكد بايدن في بيان أنه "سأوقّع على مشروع القانون هذا وأخاطب الشعب الأميركي حالما يصل (النصّ) إلى مكتبي غداً".