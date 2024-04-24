الحكومة الألمانية: سنستأنف قريبًا التعاون مع الأونروا في غزة

أعلنت الحكومة الألمانية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، "أننا سنستأنف قريبًا التعاون مع وكالة الأونروا في غزة".
وأمس، أكّد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أنّ "الدافع وراء الهجوم على الأونروا ليس عدم حيادها، بل حرمان الفلسطينيين من وضع اللاجئين"،
ويأتي ذلك بعد مزاعم إسرائيلية نفتهتا لجنة المراجعة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، حول مشاركة موظفي الوكالة في هجوم 7 تشرين الأول الماضي.
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