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زار رئيس المعهد الفني الأنطوني الدكوانة الأب شربل بوعبود معهد قوى الامن الداخلي في عرمون حيث كان في استقباله قائد المعهد العميد بلال الحجار وضباط المعهد.
و خلال الزيارة، تم تبادل الآراء والتحاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. وعبر الأب بوعبود عن تقديره العميق للتضحيات التي يقدمها رجال ونساء الأمن الداخلي في خدمة الوطن وحماية المواطنين، مثمناً دور العميد الحجار في خدمة قوى الأمن الداخلي وفي كل المراكز التي عمل فيها ، كما قدم له التهاني والمعايدة بعيد الفطر السعيد.
بدوره شكر العميد الحجار الاب بوعبود والوفد المرافق على الزيارة مثمناً دور المعهد في نشر الثقافة والفن في لبنان
ثم جال الاب بوعبود والوفد المرافق على أقسام المعهد والمكتبة العامة وقرية التدريب النموذجية وأرشيف الصور.
كانت هذه تفاصيل خبر الاب بوعبود جال على معهد قوى الأمن الداخلي بعرمون: لقد ضحيتم في سبيل المؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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