"كان": دول عربية أحبطت محاولة تركيا التأثير على ما يحدث في قطاع غزة

أفادت إذاعة "كان" الإسرائلية بأن دولاً عربية، لم تسمها، أحبطت محاولة تركيا خلال الفترة الماضية التأثير على ما يحدث في قطاع غزة ووضع أنقرة نفسها كلاعب مركزي، مشيرة إلى أن تركيا عرضت على عدد من الدول العربية، في أول شهرين من الحرب، صوغ خطة لتسوية أمنية تشمل وضع قوات مشتركة في غزة في ما يُسمى "اليوم التالي" للحرب.

ونقلت الهيئة عن مصدر دبلوماسي عربي لم تسمه، أن تركيا عرضت خطتها على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هذه المبادرة لم تجد تجاوباً من قبل الدول العربية ومن بينها مصر. وكشفت أنه في المرحلة ذاتها من الحرب، رفضت دول عربية رفضاً تاماً سماع أي شيء حول تسوية تشمل قوات من جانبها في قطاع غزة، ومع هذا، شهدت الآونة الأخيرة تحركات معينة بهذه القضية، حيث عرضت دول عربية من بينها مصر، إرسال قوات من طرفها إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وجاء هذا المقترح من قبل الدول العربية على الولايات المتحدة، كجزء من تسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

وأشار المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن تركيا تحاول التأثير على ما يحدث في قطاع غزة ووضع نفسها كلاعب مركزي، ولا سيما أمام الجانب الأميركي، وأن دولاً عربية تنظر بعين الشك إزاء أي محاولة من قبل أنقرة لوضع قدمها في الساحة الفلسطينية، معتبراً أن تركيا تحاول على ما يبدو لعب دور بارز على حساب دول أخرى في ظل فشل المفاوضات الحالية الرامية للتوصل إلى صفقة بين حركة "حماس" وإسرائيل، وأن اللقاءات بين القيادة التركية وقيادة حركة "حماس" قد تزيد أكثر من تأثير تركيا على كل ما يتعلق بقطاع غزة.