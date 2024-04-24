ابي رميا حمل ملف النزوح الى مونتينيغرو خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية

التقى النائب سيمون ابي رميا في اطار مشاركته في مؤتمر الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في مونتينيغرو ممثلا مجلس النواب اللبناني في لجنة العلاقات البرلمانية التابعة للجمعية، رئيس مجلس نواب مونتينيغرو Andrija Mandić ونائب رئيس مجلس وزراء مونتينيغرو Aleska Bećić .
وعرض ابي رميا في لقاءاته للملفات اللبنانية التي تتطلب دعما من الدول الصديقة خصوصًا ملف النازحين السوريين، شارحًا تداعيات النزوح الخطيرة الوجودية على لبنان من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والديمغرافية.
وسيكون لأبي رميا كلمة امام الهيئة العامة للجنة غداً بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مخصصة لملف النزوح السوري خاصة مع نواب الدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط.
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