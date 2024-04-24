حماس تنشر مقطعا مصورا لاسير اسرائيلي في قطاع غزة

نشرت حركة حماس الإسلامية الأربعاء عبر قناتها الرسمية على "تلغرام" مقطعا مصورا لاسير اسرائيلي محتجز في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي. واشار الأسير الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين في الفيديو المصور الى ان حكومة بنيامين نتانياهو أهملتنا، وتركتنا 200 يوم وكل جهود الجيش الاسرائيلي لإنقاذنا باءت بالفشل. وكانت حركة حماس شنت حينها هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصا، واسرت أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم اسيرا في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.

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