السفير المصري: الملف الرئاسيّ داخلي لا خارجي ونحن نحاول فصل ما يحصل في غزة عن هذا الملف

اشار السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الى أنني "التقيت باسيل في أكثر من مناسبة وتطرقنا الى موضوع الانتخابات الرئاسية أما اليوم خلال دعوة العشاء فلم ندخل في هذا الموضوع وأتعامل مع باسيل على أنّه شخص وطنيّ يدافع عن مصلحة لبنان".

ولفت موسى، الى أن "علاقتنا مع كل الكتل مميزة وما يدور في اجتماعاتنا يُعبّر عن وجهة نظر الخماسية ضمن نهج واحد، والوضع في لبنان معقّد ومسار الملف الرئاسيّ طويل وهذا منطقيّ"، مضيفاً "ما حصل في غزة عقّد المشهد في لبنان والاقليم إذ إنّنا نحاول فصل ما يحصل في غزة عن الملف الرئاسيّ أو أن نجعل منه دافعًا للانتهاء من هذا الملف".

وأكد أن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين يتعامل مع ملف الجنوب اللبناني فقط وفقًا لمعلوماتي وليس مع الملف الرئاسي بل السفيرة الاميركية التي تتولى الملف الرئاسي وزيارة هوكشتاين ترتبط بحدوث هدنة في غزة"، متابعاً "فلنستخدم تطورات الاقليم من اجل الاسراع في انتخاب رئيس للبنان فاذا انتهت الحرب وحصلت ترتيبات ما بعد الحرب فسيكون لبنان بدون رئيس ولن يكون مشاركًا في هذه الترتيبات".

وتابع "العواصم تتحرك وفقًا لتقارير السفراء في لبنان وفور انتهاء لقاءاتنا السياسية ستجتمع الخماسية وترفع تقييمها إلى دولها، وأشدد على ان الملف الرئاسي داخلي لا خارجي