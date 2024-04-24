اشار أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان حزب الله تكبد خسائر فادحة خلال الحرب، ونحن مستعدون تماما لاتخاذ الاجراءات المناسبة، ونحن اعطينا فرصة مناسبة للدبلوماسية. واكد بان حزب الله يجر لبنان الى الحرب وما حصل في غزة سيكون في بيروت.
ولفت أوفير جندلمان في حديث لقناة "العربية"، الى انه تم أخذ القرار باجتياح رفح وملاحقة حماس فيها غزة، ويجب تنفيذ العملية للقضاء على حماس بشكل كامل.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم نتانياهو اكد بانه تم أخذ القرار باجتياح رفح: حزب الله يجر لبنان إلى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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