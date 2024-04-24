الحاج حسن بحث مع دغمان في تفعيل بنود مذكرة التفاهم الرباعية بين لبنان وسوريا والعراق والأردن

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان. وخلال اللقاء، تم البحث في مجمل العلاقات الزراعية بين البلدين وتأكيد الرزنامة الزراعية بين لبنان وسوريا.

كما تم التطرق إلى "تفعيل بنود مذكرة التفاهم الرباعية التي تم توقيعها بين لبنان وسوريا والعراق والأردن".