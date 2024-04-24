بوساطة قطرية.. اتفاق على تبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

المنامة - ياسر ابراهيم - استضافت قطر، اليوم الأربعاء، جولة مفاوضات روسية - أوكرانية في إطار جهود الوساطة المستمرة التي تقوم بها لجمع شمل العائلات المتأثرة بالصراع الروسي الأوكراني.

والتقت وزيرة الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر، كلاً على حدة، وفداً من روسيا برئاسة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ووفداً من أوكرانيا برئاسة مفوض البرلمان لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، في إطار جهود الوساطة القطرية في هذا الشأن.

وأعلنت بيلوفا، في تصريحات للصحافيين بالدوحة التوصل إلى اتفاق مع كييف لتبادل 48 طفلاً نازحاً بسبب الحرب، بوساطة قطر. وقالت في هذا السياق إنه "نتيجة لذلك الاتفاق، سيعود 29 طفلاً إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا". ورحبت الخاطر، بعشرات الأطفال الروس والأوكران، الذين تستضيفهم الدوحة مع عائلاتهم، ووزعت الهدايا عليهم.

وأعلنت قطر يوم السبت الماضي وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، من بينها 37 طفلاً، إلى الدوحة، لتلقي الدعم الطبي والنفسي، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الشامل لهذه الأسر وأطفالها، وذلك في إطار جهود وساطتها المستمرة لجمع شمل العائلات التي شتّتها الصراع الروسي الأوكراني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على حسابها عبر منصة "إكس"، إن قطر تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 إبريل/ نيسان الحالي، لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، وأشارت إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمَّم لتقديم دعم شامل يلبّي الاحتياجات الفورية، ويضع أيضاً الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل.

ونجحت وساطة دولة قطر آخرَ شهر مارس/ آذار الماضي في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بهذا الصدد. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا سلّمت 6 أطفال أوكرانيين لبلادهم بوساطة قطرية، ونجحت قطر مرات سابقة في لمّ شمل عدة أطفال أوكرانيين مع عائلاتهم.

ووفق بيان سابق لوزارة الخارجية القطرية، فإن عمليات لمّ شمل الأسر "جزء من مبادرة مستمرة تقودها قطر، استجابة لطلبات روسيا وأوكرانيا لتحديد واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".

العربي الجديد