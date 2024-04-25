البيت الابيض يطالب إسرائيل بإجابات بشأن المقابر الجماعية في غزة

طالب البيت الابيض السلطات الإسرائيلية بإجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة.

واوضح مستشار الأمن القومي جايك ساليفان باننا "نريد إجابات... نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر".

دفع اكتشاف الجثث الأمم المتحدة إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل، ودعم الاتحاد الأوروبي الدعوة.

من جهته، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرائد نداف شوشاني إن المقبرة في مجمع ناصر "حفرها سكان غزة قبل بضعة أشهر".

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن "الجثث التي دفنها فلسطينيون" فحصها جنود بحثا عن الاسرى، لكنه لم يتناول بشكل مباشر اتهام القوات الإسرائيلية بالوقوف وراء عمليات القتل.

واعلن الدفاع المدني في غزة في اليوم السابق إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا ما يقرب من 340 جثة لأشخاص قتلوا ودفنوا على أيدي القوات الإسرائيلية في مستشفى ناصر في خان يونس.

كما أفادت تقارير بالعثور على حوالى 30 جثة في قبرين في باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

تعرضت المستشفيات التي تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، لقصف إسرائيلي متكرر على مدى أكثر من ستة أشهر من الحرب في غزة.