أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن "إحدى سفننا تصدت لصاروخ باليستي أطلق من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن"، في إشارة لحركة "أنصار الله". وقالت: "من الوارد أن الصاروخ كان يستهدف سفينة ترفع العلم الأمريكي وعليها طاقم يضم 18 أميركيا". وكشفت "أننا نجحنا في تدمير 4 مسيرات فوق مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي: تصدينا لصاروخ باليستي ودمرنا 4 مسيرات أُطلقوا من اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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