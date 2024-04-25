بلينكن دعا أميركا والصين إلى إدارة الاختلافات بينهما "بمسؤولية"

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واشنطن وبكين إلى إدارة الاختلافات بينهما بمسؤولية، وذلك في مستهل زيارته للصين. وقال بلينكن في شنغهاي خلال لقائه الزعيم المحلي للحزب الشيوعي "لدينا التزام تجاه شعبنا والتزام أيضا تجاه العالم بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول". سكت/سام

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