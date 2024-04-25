"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا وطيران تجسسي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات علما الشعب والضهيرة وأطراف طيرحرفا في جنوب لبنان. هذا، وأوضح مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ الطيران التجسسي الإسرائيلي لا يزال يقوم بطلعات استكشافية تجسسية فوق حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

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