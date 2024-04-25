الدفاع المدني بغزة أعلن انتشال 392 جثة من المقابر الجماعية بمستشفى ناصر بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن انتشال نحو 392 جثة في مجمع ناصر بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، 58% منها لم يتم التعرف عليها، لافتًا إلى "أننا لا نعرف سببًا لوجود جثث أطفال في المقابر الجماعية بمستشفى ناصر".

وأفاد عن "اكتشاف آثار تعذيب على جثث بعض الشهداء في مستشفى ناصر الطبي"، مضيفًا "الاحتلال ارتكب إعدامات ميدانية بمجمع ناصر الطبي ونطالب بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم".

ولفت الدفاع المدني إلى أنّ "الاحتلال دفن عددا من الجثث بمجمع ناصر في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار ما سرع تحللها"، مشيرًا إلى "أننا نعتقد أن الاحتلال دفن 20 شخصًا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء".