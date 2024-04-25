أيوب: وداعًا للانتخابات البلدية وأهلًا بالتمديد غير الدستوري

علّقت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة ​غادة أيوب​، على إقرار مجلس النّواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة القائمة، حتّى تاريخ أقصاه 31/5/2025، بالقول: "وداعًا للانتخابات البلدية… أهلًا بالتّمديد غير الدّستوري، وبخاصّة من قبل أصحاب نظريّة "اعطونا اللّامركزيّة… وخذوا رئاسة الجمهورية".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "ما حصل اليوم يؤكّد حقيقةً واحدةً، وهي أنّهم يوم وقّعوا تفاهم مار مخايل، وقّعوا على إنهاء الجمهوريّة وتسليمها إلى حليفهم، وها هم يمضون قُدمًا في وضع المسامير الأخيرة في نعش الدّيمقراطيّة وما تبقّى من مؤسّسات الدّولة!".