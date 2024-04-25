علّقت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، على إقرار مجلس النّواب اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة القائمة، حتّى تاريخ أقصاه 31/5/2025، بالقول: "وداعًا للانتخابات البلدية… أهلًا بالتّمديد غير الدّستوري، وبخاصّة من قبل أصحاب نظريّة "اعطونا اللّامركزيّة… وخذوا رئاسة الجمهورية".
وأشارت في تصريح، إلى أنّ "ما حصل اليوم يؤكّد حقيقةً واحدةً، وهي أنّهم يوم وقّعوا تفاهم مار مخايل، وقّعوا على إنهاء الجمهوريّة وتسليمها إلى حليفهم، وها هم يمضون قُدمًا في وضع المسامير الأخيرة في نعش الدّيمقراطيّة وما تبقّى من مؤسّسات الدّولة!".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب: وداعًا للانتخابات البلدية وأهلًا بالتمديد غير الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.