بلينكن وصل إلى بكين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة الصينية بكين، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين صينيين رفيعين، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ولم تعلن سلطات الصين عن أيّ لقاء مرتقب بين بلينكن والرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة السابقة للوزير الأميركي في حزيران، أُعلن في اللحظة الأخيرة عن اجتماع بينهما.

وفي وقت سابق، ذكر بلينكن خلال لقائه الزعيم المحلي للحزب الشيوعي في شنغهاي، أنّه "لدينا التزام تجاه شعبنا والتزام أيضا تجاه العالم بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول".