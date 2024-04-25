ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34305 شهداء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 202 على التوالي إلى 34305 شهداء، والجرحى إلى نحو 77293 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 43 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأُصيب 64 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.