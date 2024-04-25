حركة وليطة الوطنية تثير مخاوف بشأن التأخير المطول في الرواتب بإثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت حركة وولايتا الوطنية، وهي كيان سياسي معارض، عن مخاوفها إزاء التأخيرات والمخالفات المطولة التي لوحظت في صرف الرواتب للموظفين الحكوميين داخل منطقة وولايتا في ولاية جنوب إثيوبيا الإقليمية.

حركة وولايتا الوطنية

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشار الحزب إلى يقظته المستمرة فيما يتعلق بالمظالم التي أعرب عنها موظفو الخدمة المدنية داخل منطقة وولايتا بشأن عدم تلقي أجورهم أو تلقيها جزئيا.

وفقا للبيان ، واجهت الرواتب المقرر صرفها في نهاية كل شهر تأخيرات مستمرة تتراوح من 10 إلى 20 يوما منذ عام 2020.

تفاقم الوضع بين سبتمبر 2023 وفبراير 2023، حيث تم تجزئة الرواتب إلى ثلاثة أقساط، مع خصم ثلث المبلغ الإجمالي في كل مرة.

علاوة على ذلك ، في فبراير 2023 ، تم صرف 80% فقط من الرواتب المحددة لموظفي الحكومة.

تصاعد الوضع بشكل ملحوظ في مارس 2023، عندما شهدت رواتب الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء تلك الموجودة في مدينة وولايتا سودو، انخفاضات.

منذ ذلك الحين، وحتى أبريل/نيسان 2024، واجه العمال صعوبات اجتماعية واقتصادية ونفسية كبيرة ناجمة عن صرف الرواتب بشكل غير منتظم وغير مكتمل.

وتدعي حركة الوليطة الوطنية أن هذا الإخفاق في توفير الأجور الكافية في الوقت المناسب يشكل انتهاكا لحقوق العمال، على النحو المعترف به في المعايير الدولية مثل تلك التي وضعتها منظمة العمل الدولية، وكذلك في التشريعات الوطنية والإقليمية.

ويؤكد الحزب على تداعيات هذه التفاوتات في الرواتب في مختلف القطاعات داخل المنطقة.

وتدعي أن المراكز الصحية والعيادات التابعة لإدارات المدن والمقاطعات في المنطقة تفشل في تقديم الخدمات الأساسية بسبب التأخر في دفع الرواتب، مما يحرم الشرائح الضعيفة من المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

علاوة على ذلك، يؤكد البيان أن أكثر من 70٪ من المدارس الحكومية في المنطقة قد علقت عملياتها منذ أوائل أبريل حيث لا يزال المعلمون لا يتقاضون رواتبهم.

تتعمق حركة ولايتا الوطنية في ارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة ، مشيرة إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية وإيجارات المساكن والوقود والمواد الغذائية الأساسية.

"تعزى هذه الزيادة إلى الصراعات المستمرة ، وتآكل سيادة القانون ، والفساد السياسي" ، يقرأ البيان.

وتؤكد الحركة على وحشية حجب الرواتب عن موظفي الحكومة الذين يفتقرون إلى مصادر بديلة للدخل، لا سيما وسط هذه المحن الاقتصادية.

ويؤكد البيان أن الآلاف من الموظفين الحكوميين في المنطقة محرومون من مستوى معيشي لائق منذ عام 2023، ويواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية شديدة بسبب عدم دفع الأجور جزئيا أو كليا.

وقد واجه العمال المتضررون، كما أفاد الحزب، تحديات في تلبية الاحتياجات اليومية لأنفسهم ولأسرهم، والوفاء بالتزامات الإيجار، وتأمين القروض بسبب هذه القضايا المتعلقة بالأجور. ونتيجة لذلك، لجأ البعض إلى بيع الأثاث للحفاظ على سبل عيشهم.

موظفو الخدمة المدنية في منطقة ووليتا ليسوا الأشخاص الوحيدين الذين يواجهون هذه التحديات.

في يونيو 2022، وثقت أديس ستاندرد تأخيرات واسعة النطاق في الرواتب تؤثر على الموظفين الحكوميين في 13 منطقة في منطقة هدية في ولاية وسط إثيوبيا الإقليمية. وأدى ذلك إلى احتجاجات اندلعت بسبب عدم الدفع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما أدى إلى ضغوط مالية كبيرة على العديد من السكان الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتغطية نفقاتهم اليومية.

علاوة على ذلك ، في أكتوبر 2023 ، بدأ الموظفون الحكوميون في منطقة شرق باداواتشو في منطقة هدية في التوقف عن العمل بسبب عدم دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر.

وقد عجل هذا الإضراب بإغلاق المستشفيات المحلية والمؤسسات التعليمية العامة والمكاتب الحكومية