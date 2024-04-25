استقبل راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران مار يوستينوس بولس سفر مدير عام شركة كهرباء زحلة أسعد نكد . وناقش الجانبان، الاوضاع في مدينة زحلة والبقاع، خاصةً عمل شركة كهرباء زحلة، وأمل سفر ان "تعم تجربة زحلة بالكهرباء مختلف المناطق اللبنانية". ودعا نكد المطران سفر لحضور قداس القديسة ريتا الشهر المقبل والذي يقام سنوياً أمام مقام سيدة زحلة والبقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر المطران سفر التقى مدير عام شركة كهرباء زحلة وبحثا الاوضاع في مدينة زحلة والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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