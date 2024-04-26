الجريدة: إيران تشير إلى "ارتفاع جنوني" في طلبات شراء أسلحتها بعد هجومها على إسرائيل

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الدفاع الإيرانية عن «ارتفاع جنوني» في طلبات شراء الأسلحة الإيرانية بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته طهران على إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيّرات.

واوضح المصدر لـ «الجريدة» الكويتية، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان اتصل الثلاثاء الماضي من مدينة بطرسبورغ الروسية، حيث كان يشارك في اجتماع أمني، بوزير الدفاع الإيراني لإبلاغه أن مسؤولين من 15 دولة التقاهم طلبوا شراء مسيّرات وصواريخ إيرانية.

وذكر المصدر إنه بعد العملية الإيرانية أبدت عشرات الدول رغبتها في الحصول على أسلحة إيرانية، لافتاً إلى أن الطلبات تفوق بكثير إمكانيات إيران الإنتاجية ما أجبرها على رفض بعضها. وأوضح أن بعض هذه الدول عملاء سابقون لدى إيران، وقد طلبوا زيادات في طلباتهم السابقة، وبعضهم عملاء جدد.

وأضاف أن «الدفاع» بدأت في تصنيع مسيّرات إيرانية في دول أخرى خارج إيران.

وكانت «الجريدة» ووسائل إعلام دولية كشفت أن طهران بنت مصنعاً للمسيّرات في روسيا، لكن المصدر تحدث عن معامل جديدة مشتركة في دول بآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية وإفريقيا. وقال إن إيران رفضت كذلك تأمين طلبات دول رفضت أن يوجد مندوبون لـ «الدفاع» الإيرانية بصفة ملحقين عسكريين للإشراف على عمل المسيّرات، مشدداً على أنه مقابل المتاعب التي تواجهها طهران في بيع نفطها في الأسواق فإن هناك تعويلاً إيرانياً على أن يجلب سوق السلاح عوائد مربحة لها.