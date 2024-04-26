وزير بريطاني سابق يحث شولتس على إرسال صواريخ إلى كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

حث وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس المستشار الألماني أولاف شولتس على الموافقة على إرسال صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، في الوقت الذي يعارض فيه المستشار الألماني هذه الخطوة على الرغم من مناشدات كييف المتكررة.



وقال والاس أنه في حين أنه يتفهم أسباب شولتس المرتبطة بالمخاوف من احتمال تصاعد الصراع، فإن ذلك ليس له أساس. وأضاف" لقد رأينا خلال هذه العملية بالكامل.أن خطوط روسيا الحمراء مثل الطباشير، يقومون فقط بمسحها من على السبورة".

وقال والاس بشأن الصواريخ التي تطالب بها كييف منذ أشهر" أوكرانيا سوف تلتزم بجميع القيود التي سوف تفرض عليهم. لذا يمكن أن تقدم لهم تاوروس. ويمكن أن تضيف جميع أنواع القيود المتعلقة بالمكان الذي يمكن أن تستخدمها فيه أو لا تستخدمها فيه".

ورفض التصريحات التي أدلى بها شولتس التي تشير إلى أن القوات البريطانية والفرنسية موجودة في أوكرانيا، لبرمجة صورايخ كروز.

وقال والاس"إنه مخطئ، لا يمكن أن أخبركم كيف يجري برمجة صورايخ ستورم شادو أو سكالب. ولكن ذلك لا يتضمن وجود أفراد بالجوار في أي مطار بأوكرانيا، ليس هناك حاجة للقيام بذلك".

وفي حين أنه أشاد بكتثيف ألمانيا مساعدتها لأوكرانيا، كرر الوزير السابق انتقاداته اللاذعة لقيادة شولتس.