ريو فرديناند ينتقد حكومة المملكة المتحدة لعدم اتخاذ إجراءات بشأن العنصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يقول ريو فرديناند، قائد منتخب إنجلترا السابق، إنه لا يتم القيام بما يكفي لإنهاء التصيد على منصات التواصل الاجتماعي ، وفشلوا في إنهاء الانتهاكات ذات الدوافع العنصرية.

ريو فرديناند

يضيف قائد منتخب إنجلترا السابق، أنه يخشى أن تتسبب عاصفة الإساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي في قلق اللاعبين بشأن تأثير أخطائهم عبر الإنترنت ، بدلا من اللعبة نفسها.

وأوضح أن جزءا من المشكلة هو أن الأشخاص الذين في السلطة لفرض التغيير "لا يشعرون بهذا التمييز" ولا يفهمون ما يعنيه أن يكونوا هدفا للإساءة العنصرية.

تعرض ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا لوابل من الإساءات بعد أن أهدروا ركلات الترجيح في هزيمة إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي في لندن في 11 يوليو في يورو 2020.

وتابعت الشرطة البريطانية في الشهر التالي إنها ألقت القبض على 11 شخصا فيما يتعلق بالإساءات العنصرية عبر الإنترنت للاعبي كرة القدم في إنجلترا بعد خسارة فريقهم أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا.

كان فرديناند يتحدث في حدث استضافته "منصة التواصل الاجتماعي الثورية" WeAre8.

أطلقوا معا Blow The Whistle يوم الأربعاء في لندن، وهي حملة "لزيادة الوعي حول استمرار انتشار الإساءة العنصرية في كرة القدم وتأثيرها العميق على اللاعبين والمشجعين والمجتمعات والرياضة ككل ، من فريق إنجلترا إلى الأندية الشعبية المحلية.

سيمكن العالم من الوقوف معا في منزل اجتماعي آمن وقول لا للعنصرية ".

مع تطبيق WeAre8 الفريد للهوية التي تم التحقق من صحتها والاعتراف البنية التحتية الذكاء الاصطناعي ، أصبح لدى اللاعبين والمشجعين والعائلات الآن بديل اجتماعي آمن حيث لا يتم قبول الحسابات المجهولة ولا يتم التسامح مع الكراهية الموجهة. م

ع وجود إطار عمل تقني ، يمكن للاعبين والمشجعين أن يشعروا بالحرية في التعبير عن أكبر ذواتهم دون خوف من السلبية والإساءة. "

ومن خلال محفظة WeAre8 المركزية ، يمكن للأشخاص دفع أرباحهم من مشاهدة الإعلانات إلى المجتمعات التي يهتمون بها.

تدعم هذه الحملة "مشروع مكافحة العنصرية" التابع لمنظمة Common Goal - والذي يدعم التدريب والمسابقات المجتمعية ومشاريع المناصرة التي تهدف إلى مكافحة العنصرية في كرة القدم ".

في سبتمبر 2023 ، وافق المشرعون البريطانيون على قانون طموح للسلامة على الإنترنت يتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لاتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الوسائط الرقمية والاجتماعية مثل TikTok و Google و Facebook و Instagram الأم Meta.

يتطلب قانون السلامة على الإنترنت من منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال وخطاب الكراهية والإرهاب والانتقام الإباحي والمشاركات التي تروج لإيذاء النفس.

سيتعين عليهم أيضا إيقاف ظهور مثل هذا المحتوى في المقام الأول ومنح المستخدمين المزيد من عناصر التحكم ، بما في ذلك حظر المتصيدون المجهولون.