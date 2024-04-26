الخازن التقى الراعي: إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة

زار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الصرح البطريركي في بكركي بعد ان تعافى من العملية الجراحية التي خضع لها، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لشكره على الاطمئنان الدائم الى صحته اثر العملية الجراحية الناجحة، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

ولفت الخازن، الى أنني "تشرّفت بلقاء غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكانت مناسبة تداولنا فيها تحديداً بموضوع الإستحقاق الرئاسي من دون الدخول في التطورات الإقليمية وعلى الحدود اللبنانية".

وأشار الخازن، الى أن "الراعي بذل وما زال يبذل، أقصى المُحاولات لدفع الأفرقاء إلى إنجاز هذا الإستحقاق، بإعتبار إنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية هو الركن الأول للحفاظ على مسيرة مؤسسات الدولة وعودة الثقة بالبلد، بعدما حذّر مرارًا وتكرارًا من أن المماطلة والتأخير سوف يؤدّيان إلى شل الدولة وتعطيل مؤسّساتها، وهو ما وصلنا إليه اليوم بشكل مأساوي ومُعيب ومُهين".

وأضاف "هل يُعقل أن نُعطّل هذا الإستحقاق، ُفنعطّل معه كل إستحقاقات التعيينات الإدارية العسكرية والأمنية في أحرج الظروف ونترك السفراء، المُعيّنين لدُولهم في لبنان، منتظرين على قارعة القصر الجمهوري في إنتظار قدوم ّسيده".