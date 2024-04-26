أعلنت الأمم المتحدة، عن "إغلاق التحقيق بملف أحد موظفي الأونروا المتهمين بالمشاركة بهجوم 7 تشرين الأول لعدم تقديم إسرائيل أدلة".
وكانت قد خلصت مراجعة مستقلّة لتقييم أداء "الأونروا"، إلى أن هذه الهيئة "لا بديل منها، وأن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم اتهامها عددا كبيرا من أفراد طاقم الوكالة بالانتماء إلى "منظّمات إرهابية".
وأعلنت عدة دول عن استئناف تمويلها للأونروا بعد أن علّقت التمويل بسبب المزاعم الإسرائيلية، فيما تواصل الولايات المتحدة تعليق التمويل، وسط كارثة إنسانية يعيشها قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة أغلقت التحقيق بشأن مشاركة أحد موظفي الأونروا بهجوم 7 تشرين الأول: إسرائيل لم تقدّم أدّلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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