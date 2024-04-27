الرئيس الصيني: واشنطن وبكين يجب أن تكونا شريكتَين وليس خصمين

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنّ أكبر اقتصادَين في العالم يجب أن يكونا «شريكيْن، وليس خصمَين»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّه لا يزال هناك عدد من المشاكل التي ينبغي حلّها في إطار علاقاتهما.

ويجري بلينكن منذ الأربعاء زيارته الثانية إلى الصين في أقل من عام، حيث ناقش مع المسؤولين نقاط خلاف عدّة بين البلدين، خصوصاً في ملف التجارة.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأميركي في قصر الشعب في بكين، أكّد شي جينبينغ أنّ البلدَين حقّقا تقدّماً منذ اجتماعه بنظيره الأميركي جو بايدن في نوفمبر 2023، وفقاً لما نقلته عنه قناة «سي سي تي في» الرسمية.

وقال شي إنّ «البلدَين يجب أن يكونا شريكَين وليس خصمَين، حتى لو كان لا يزال هناك العديد من المشاكل التي يجب حلّها»، مشيراً إلى أنّه «لا يزال من الممكن بذل مزيد من الجهود».

وأضاف «نأمل أن تتمكّن الولايات المتحدة من تبنّي نظرة إيجابية حيال تطوّر الصين»، مؤكداً أنّه «عندما يتمّ حلّ هذه المشكلة الأساسية، يمكن أن تستقرّ العلاقات حقّاً وتتحسّن وتتقدّم».

وحذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأميركي من أنّ الضغوط الأميركية المتعدّدة على الصين قد تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

وعن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، رأى بلينكن أنّ الصين يمكن أن تلعب دوراً في تهدئة التوترات في هذه المنطقة.

وقال للصحافيين «أعتقد أنّ علاقات بكين يمكن أن تكون إيجابية في محاولة تهدئة التوترات ومنع التصعيد وتجنّب انتشار النزاع»، مضيفاً أنّ نظيره الصيني وانغ يي وافق على البقاء على اتصال بشأن الشرق الأوسط.

وفيما أشار إلى أنّه أثار مخاوف واشنطن بشأن دعم بكين لموسكو، أكد أنّ «روسيا ستواجه صعوبات في مواصلة هجومها على أوكرانيا من دون هذا الدعم».

وتبرز شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» ضمن أحدث المواضيع الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين، لا سيما أنّ هذا التطبيق مهدّد بالحظر في الولايات المتحدة ما لم يقطع علاقاته مع شركته الأم الصينية «بايتدانس».

ورغم هذه التوترات، فإن العلاقات بين القوّتين الاقتصاديتين بدأت تستقر منذ القمة التي عُقدت بين شي وبايدن في نوفمبر، حسبما صرّح وانغ يي، محذّراً في الوقت ذاته من «عوامل سلبية» لا تزال قائمة بينهما.

وقال «تعرّضت حقوق الصين المشروعة في التطوّر للقمع بشكل غير مبرّر، كما يُتَعَرَّض لمصالحنا الأساسية»، في إشارة إلى القيود الأميركية في قطاع التكنولوجيا.

وتساءل وانغ «هل ينبغي للصين والولايات المتحدة أن تواصلا المضي في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستقرار، أم العودة إلى دوامة الانحدار؟»، مشدّداً على أن «هذه قضية رئيسية تواجه بلدينا، وتختبر صدقنا وقدراتنا».

وتشير زيارة بلينكن التي انتهت أمس، إلى تراجع التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما وصل إلى ذروته في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتوعد مجدداً باعتماد نهج حازم حيال بكين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويبقي الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين مع سعيه إلى إرساء استقرار في العلاقات الثنائية.