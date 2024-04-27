منهم أطفال ونساء.. استشهاد ٨ مواطنين في مخيم النصيرات

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد، فجر اليوم السبت، 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب نحو ثلاثين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع.

وأكدت أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل.

ووفقا آخر الإحصائيات فقد ارتقى في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر المنصر 34305 شهداء غالبيتهم من الأطفال، والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 77293، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.