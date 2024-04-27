"حماس": تسلّمنا رد الاحتلال الصهيوني على موقفنا وسندرسه ونسلّم ردنا

أعلن نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربيّة والإسلاميّة ​خليل الحية​، في بيان، أنّ "حركة "حماس" تسلّمت اليوم ردّ الاحتلال الصّهيوني الرّسمي على موقف الحركة الّذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثّالث عشر من نيسان"، مشيرًا إلى أنّ "الحركة ستقوم بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستسلّم ردّها".

وفي 13 نيسان الحالي، أعلنت "حماس" أنّها سلّمت الوسطاء المصريّين والقطريّين ردّها على اقتراح هدنة مع إسرائيل، مشدّدة على "التّمسّك بمطالبها ومطالب الشّعب الوطنيّة، الّتي تتمثّل بوقف دائم لإطلاق النّار، انسحاب الجيش من كامل قطاع غزّة، عودة النّازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، تكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".

في المقابل، ترفض إسرائيل وقفًا دائمًا للنار وانسحابًا كاملًا لقوّاتها من غزّة، فيما أعلن رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عزمه على تنفيذ عمليّة برّية في رفح بأقصى جنوب القطاع، معتبرًا أنّ المدينة تشكّل آخر معقل كبير لـ"حماس"؛ رغم التّحذيرات الدّوليّة المتواصلة.