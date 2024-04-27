حزب الله يشن هجوما قويا على مقر قيادة إسرائيلي بالمنارة وكتيبة 51 للواء غولاني

ياسر رشاد - القاهرة - شنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية، في مستوطنة المنارة، وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني واصابوه بشكل مباشر .

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت 27-4-2024 هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني واصابوه بشكل مباشر.

طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عاشور في رفح

أكدت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة عاشور، في حي النصر شمالي شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عنه شهداء وجرحى .

وقالت مواقع فلسطينية، إن شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي النصر شمال شرق مدينة رفح .

وكان وقع انفجار شديد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل قليل، وقبل ساعات تواجد حشد كبير للدبابات والمدرعات الإسرائيلية على الحدود مع جنوب غزة.

وكان اللواء احتياط إسحاق بريك في جيش الاحتلال، صرح أنه على إسرائيل إعلان انتهاء الحرب في غزة ، مؤكدا: لقد أخرجنا قواتنا من هناك، ولا توجد أي قوة يمكنها أن تدمرهم نهائيا، واجتياح رفح لن يساعدنا ، لقد خسرنا.