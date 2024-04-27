أعلن الدفاع المدني، أنّ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني، تمكنوا من إنقاذ مواطنين اثنين من الغرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء- بيروت بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي.
كما تمكنوا من إنقاذ غريق ثالث وهو في حال حرجة.
توازيا، يواصل العناصر تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل برا وبحرا في محاولة للعثور على شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ ثلاثة مواطنين من الغرق مقابل شاطئ الرملة البيضاء وعمليات البحث عن مفقودين مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.