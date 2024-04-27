روسيا تجدد هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني

جددت روسيا حملتها لاستهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا، حيث أطلقت وابلا من الصواريخ على أوكرانيا. بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 34 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل، وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 منها.

وقال وزير الطاقة هيرمان هالوشينكو، في منشور على تطبيق «تليغرام»، إن منشآت الطاقة في دنيبروبتروفسك جنوب البلاد وإيفانو فرانكيفسك ولفيف في الغرب تعرضت للهجوم، وإن مهندسًا أصيب.

وأوضحت شركة الطاقة الخاصة DTEK أن أربعًا من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررت، وأن هناك «ضحايا»، دون الخوض في التفاصيل.

أكبر محطة

في وقت سابق من هذا الشهر، دمرت روسيا إحدى أكبر محطات الطاقة في أوكرانيا، وألحقت أضرارًا بمحطات أخرى بهجوم ضخم بالصواريخ والطائرات دون طيار.

وناشدت أوكرانيا حلفاءها الغربيين توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، لدرء مثل هذه الهجمات. وفي اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بذخائر ومعدات إضافية لقاذفات الدفاع الجوي الخاصة بها. مدينة خاركيف

وفي الشرق، تضرر مستشفى للأمراض النفسية، وأصيب شخص بعد أن شنت روسيا هجوما صاروخيا خلال الليل على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. وأظهرت صور من مكان الحادث حفرة ضخمة على أرض المنشأة، ومرضى يحتمون في الممرات. وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن امرأة تبلغ من العمر 53 عاما أصيبت.

وفي منطقة خاركيف أيضًا، قُتل رجل بهجوم ليلا على مدينة فوفشانسك، وفقًا لخدمة الدولة لحالات الطوارئ في أوكرانيا.

مصفاة النفط

من جهه أخرى في روسيا، قالت وزارة الدفاع إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 66 طائرة مسيرة فوق منطقة كراسنودار جنوب البلاد. كما تم إسقاط طائرتين دون طيار فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وقال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط ومنشآت للبنية التحتية، ولكن لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

وذكرت الإدارة الإقليمية لوزارة حالات الطوارئ أن حريقًا اندلع في مصفاة النفط بسلافيانسك في «سلافيانسك أون كوبان» خلال الهجوم. وعادة ما يرفض المسؤولون الأوكرانيون التعليق على الهجمات على الأراضي الروسية. لكن وزارة الطاقة الأوكرانية قالت، السبت، إن مصفاتين لتكرير النفط في منطقة كراسنودار تعرضتا لقصف بطائرات دون طيار.

وأفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف بأن خمسة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرة دون طيار على قرية حدودية في منطقة بيلغورود الروسية.