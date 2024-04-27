ملاحقات حوثية للهاربين من جبهات القتال

تجمعات الهاربين
وبين المصدر أن الحوثيين يخافون من أن يكون هؤلاء الشباب والأطفال الهاربين تجمعات تهددهم؛ خاصة أن هؤلاء الهاربين من مواقع مختلفة، منها ما يسمى الجبهات ومراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات ومراكز التدريب القتالية ومستودعات الذخائر وأجهزة الاتصالات، ولديهم معرفة دقيقة بالكثير من المعلومات والتفاصيل.
وأضاف أن الأعداد الهاربة كبيرة جدًا وفي تزايد مستمر، مع قلق كبير في صفوف الحوثيين من ذلك، خاصة أن الهاربين من الشباب والأطفال لم تتوفر معلومات عن مواقع هروبهم أو اتجاهاتهم المختلفة، ولكن المعلومات المتوفرة أن هناك أسبابًا متعددة لهروبهم؛ منها عدم صرف مكافآتهم طيلة السنوات الماضية، وعمليات التمييز العنصرية من جانب قيادات الحوثيين، وكشف مخطط ونوايا الحوثيين لقتل الأبرياء وتدمير اليمن.
رسائل التهديد
وأشار المصدر إلى أن الشعب اليمني رفض أي تجاوب مع تلك المطالب الحوثية وتناقل الكثير رسائل وتهديدات لمن يتعاون مع الحوثيين أو يقدم أي معلومات، واعتبروا أن هؤلاء الشباب والأطفال الهاربين أوفياء لوطنهم، لذا تعد حمايتهم وتقديم الدعم لهم والمساندة والدفاع عنهم واجبًا دينيًا ووطنيًا.
وأوضح أن بعضًا من خطباء جمعة رفضوا أيضًا مطالب الحوثي ونزلوا من على المنابر عند مطالبتهم بالإبلاغ عن الهاربين وتوبيخهم وإهانتهم. وهذا يؤكد مستوى الوعي لدى الكثير بمخاطر وأكاذيب وخدع الحوثيين، وأن تلك المبالغ الكبيرة التي رصدوها هي طعم وإغراء رفضه الجميع، واعتبر الكثير من المواطنين أن فقدان وغياب أبنائهم سيبقى مسؤولية الحوثيين وسيطاردهم الجميع ويحاكمونهم على هذه الجريمة.
أسباب هروب الشباب من صفوف الحوثيين:
عدم صرف مكافآتهم طيلة السنوات الماضية
عمليات التمييز العنصرية من جانب قيادات الحوثيين
كشف مخطط ونوايا الحوثيين لقتل الأبرياء وتدمير اليمن.
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