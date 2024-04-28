إصابة والد وزير التربية الإسرائيليّ بجروح خطيرة بحادث سير خلال قيادته سيارة ابنه

أُصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيليّ حاييم بيتون بجروح خطيرة في حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنّ الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة. وتعرض شخصان آخران للإصابة بجروح. وأكّدت الشرطة أنّ الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

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