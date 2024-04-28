السيد عن لقاء معراب: عندما تأتي كلمة السِرّ "كل واحد شايفينو كبير بيصير بحجم الصوص عند الخارج"

علق النائب جميل السيد على لقاء معراب الي جمع قوى المعارضة، حيث أشار إلى أن "عنوان اللقاء بالشكل: "القرار 1701 دفاعا عن لبنان"، وهدف اللقاء التصويب على المقاومة في ظهرها بينما هي منشغلة في المواجهة جنوبا".

ولفت، في تصريح، إلى أن "المطلوب تسميعه أميركا وإسرائيل، وسبب الصرخة الخوف من أن تساوم أميركا مع حزب الله على تطبيق القرار 1701 مقابل الرئاسة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية".

وقال السيد: "ترى،لو قبِل حزب الله بمرشّح آخر غير فرنجية، هل كان لقاء معراب سيحصل؟!".

وأضاف "ورغم كل هذا الصريخ، ما هو مرسوم سيحصل، وعندما ستأتي كلمة السِرّ الجدّية، كل واحد شايفينو كبير بلبنان، بيصير بحجم الصوص عند الخارج يللي بيدفعلو".