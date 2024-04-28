روبرت كينيدي يدعو ترامب للمناظرة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا روبرت كينيدي جونيور الذي يعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل، المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب للمناظرة، وفق روسيا اليوم.

وقال كينيدي جونيور في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، ردا على تصريحات ترامب بشأنه، إن تلك التصريحات تعتبر "سيلا من التصريحات غير المترابطة المتهورة وغير الصحيحة، والتي أفضل طريقة للرد عليها هي عبر التقليد الأمريكي في المناظرة الرئاسية".

واعتبر كينيدي جونيور أن على ترامب "ألا يخاف مثل هذه المناظرة" نظرا لخبرته في المشاركة في المناظرات.

وكان ترامب قد هاجم كينيدي جونيور على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا ترشحه "فخا" نصبه الديمقراطيون بهدف مساعدة الرئيس الحالي جو بايدن على إعادة انتخابه.

يذكر أن روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الـ 35 جون كينيدي، كان أعلن في وقت سابق عن نيته الترشح للرئاسة الأمريكية كمرشح مستقل.