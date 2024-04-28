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حزب الله ينتقم والقبة الحديدية تتعطل عن صد الصواريخ

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إسرائيل عن فشل القبة الحديدة، عن العمل بالكامل ولم تتصدى لأي صاروخ أطلقه حزب الله من جنوب لبنان بعد تعطيلها بواسطة سلاح السايبر .
 

وكانت قصفت  المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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