عمليات حزب الله ضد الاحتلال ليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله عدة مواقع إسرائيلية في القطاع الشرقي والغربي، وقصفت مستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال.

وفي السطور التالية بيان بعمليات حزب الله اليوم:

️دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 27-04-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 17:05 شن هجوم مركّب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

2- الساعة 18:30 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 08:30 استهداف تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو الإسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 23:53 استهداف مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين.