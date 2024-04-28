رويترز: مسؤولون أميركيون أبلغوا بلينكن أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بغزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي في غزة.
وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم لم يجدوا تأكيدات "موثوقة أو يعتد بها" أن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة مع ازدياد أعداد الضحايا المدنيين وسط كارثة إنسانية.
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