"ميوز".. حملة طلابية توعي بأهمية المتاحف والفن التشكيلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

سلط مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة الضوء على المتاحف الفنية والفن التشكيلي، حيث أطلقوا حملة "MUSE" ضمن مشروع التخرج، وهي حملة اجتماعية تهدف الى توعية المجتمع بأهمية المتاحف الفنية والفن التشكيلي وتأثيره على المجتمع ، وذلك بتشجيع الشباب على زيارة المتاحف واستكشافها، وتشجيع المؤسسات الفنية على نهضة الفن التشكيلي والتوعية به.

وأوضح الطلاب خلال تصريحات خاصة، أنه تم اختيار اسم الحملة MUSE هو اختصار كلمة Museum وتعني ايضا الإلهام، وشعار الحملة هو اكتشف مصر الفنية وتم اختياره لتشجيع الجمهور على معرفه الجزء الفني فى مصر.

وتهدف الحملة إلى جذب اهتمام الشباب وتوجيههم للاستمتاع بالمتاحف الفنية والتفاعل معها، عن طريق تعريفهم بكنوزها الفنية التي تعكس روح المجتمع.

أوضح طلاب المشروع أنهم يحلموا بمجتمع يتفاعل بشكل مؤثر مع التراث الفني، حيث تصبح المتاحف الفنية محطة رئيسية للتعلم والإلهام لجميع فئات المجتمع والتأكيد على تأثير المتاحف الفنية على جميع أفراد المجتمع.

وتقوم الحملة على توعية الجمهور بالمتاحف الفنية من خلال مشاركة فيديوهات لمقتنيات المتاحف تقدم قصة المتحف ومقتنيات المتحف والتعريف بالفنانين التشكيليين حملة ميوز تستهدف الحملة مجموعة من المتاحف مثل متحف عفت ناجي وسعد الخادم ومتحف محمد ناجي.

ويتكون المشروع من ٢١ طالب ويشرف على مشروع التخرج الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة أسماء عز الدين، والدكتور آية بدوي.