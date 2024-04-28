أ ف ب عن مسؤول سوداني: طلبنا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للبحث في "عدوان الإمارات"

تقدّم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها قوّات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما أكد مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس.
واكد المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه انه "تقدّم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد الميليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات".
كذلك، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدّم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدّد على أن "دعم الإمارات لميليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها".
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